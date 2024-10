„Sorgen Sie bitte dafür, dass ich, wenn ich das nächste mal in diese Kirche komme, an der Orgel spielen kann“, wünschte sich Jens Goldhardt zum Abschluss des Benefizkonzertes in der Oberkirche. Denn deren Sauer-Orgel schweigt auch nach Abschluss der sonstigen Sanierungsarbeiten am Gotteshaus. Damit sich das ändert wird auf vielfältige Weise Geld gesammelt. Eine davon war das Konzert am Dienstagabend.