Ein rundum gelungenes Benefizkonzert mit anschließendem Begegnungsfest am Bratwurstrost und Glühweinausschank der Feuerwehr erlebten am Sonntagnachmittag mehr als 100 Geschwendaer und Gäste in der Kirche und auf dem Kirchhof. Der Kindergarten „Pfiffikus“ gemeinsam mit der Kirchgemeinde, die das gewärmte Gotteshaus zu Verfügung stellte, hatten zum Konzert eingeladen, um Spenden zur Unterstützung der kreativen künstlerischen Arbeit mit den Kindern einzuwerben. Die Werbetrommel fürs Konzert zu rühren, war kaum nötig. Denn die Namen der beiden im Geratal hochgeschätzten Sopranistinnen, Maria Seeber und Joana Nöckel, nebst ihrem Klavierbegleiter Markus Mehnert, sprechen für sich als Garant eines hochkarätigen Musikerlebnisses. Was die klassische und Opernliteratur an Schmankerln zu bieten hat, waren Programmpunkte des einstündigen Konzertes. Die Faszination der schönen Stimmen entfaltete für jedermann eine beglückende Wirkung. Das volltönende „Halleluja“, dem auch zu diesem Konzert passenden Jubelruf der Christen, sangen alle gemeinsam als großer Chor mit beiden Sopranistinnen.