Benefizkonzert: Käte singt für die Bewohner im Hospiz

Musik kann Schmerzen lindern, Herzfrequenz, Atmung und Körperspannung beeinflussen und anderen Menschen Freude bringen. Viele Gründe für Katrin (Käte) Reißner und Freunde, zu einem großen Benefizkonzert in die St. Trinitatis-Kirche Großbreitenbach einzuladen. Es ist das zweite Benefizkonzert in Großbreitenbach, das Käte zugunsten des Schwarzatalhospizes in Katzhütte organisiert. Insgesamt hat sie ein halbes Dutzend solcher Konzerte voll, deren Erlös aus Spenden bei freiem Konzerteintritt immer an dieses Hospiz gegangen sind. 2019 hatte sie erstmals zum Benefizkonzert eingeladen. Das die Einnahmen immer in die Entwicklung des Hospizes fließen, liege daran, dass sie nach der Elternzeit dort als Ergotherapeutin arbeiten wollte. Die Krankenkassen würden keine Ergotherapeutin in einem Hospiz finanzieren. Mit der Arbeitsstelle dort wurde es also nichts, wohl aber mit der bis heute dauerhaften Verbindung zu dieser Einrichtung, die todkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Neben den Benefizkonzerten lädt sie hin und wieder in das dem Hospiz angegliederten Café 13 ein und musiziert unentgeltlich für Bewohner und Angehörige.