Mag sein – am Reformationstag gibt es unterschiedliche Gründe für eine Feier. Während unten im Ort – so auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr – eine zünftige Halloween-Partie gefeiert wurde, ging es oben in der Kirchenburg besinnlicher zu. Ein Benefizkonzert fand dort große Resonanz. Schnell waren alle Plätze auf den Kirchenbänken besetzt, immer wieder mussten zusätzliche Stühle aufgestellt werden, damit niemand stehen musste.