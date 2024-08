An Ideen fehlt es dem Gemeindekirchenrat von Streufdorf nicht, um das Geld aufzutreiben, das die Sanierung der Orgel in ihrer Marienkirche kosten wird. „90 000 der veranschlagten 116 000 Euro haben wir bereits zusammen“, sagt Detlef Schmidt, Mitglied des Gemeindekirchenrates, nicht ohne Stolz. „Im Mai nächsten Jahres soll es losgehen, bis dahin schaffen wir die noch fehlenden 26 000 Euro auch noch“, gibt er sich zuversichtlich. Und fügt hinzu: „Da wir die gesamte Sanierung selbst finanzieren, also ohne Fördermittel, ersparen wir uns die sonst erforderliche Ausschreibung. Mit Jörg Stegmüller und Jens Salzmann kennen wir zwei begabte Orgelbauer, die hier in der Region bereits mehrere Instrumente restauriert und dabei hervorragende Arbeit geleistet haben. Außerdem lag ihr Angebot ohnehin immer unter denen anderer Orgelbaufirmen.“ Das Instrument in der Marienkirche stammt übrigens von dem Orgelbaumeister Dotzauer aus Hildburghausen, der es in den Jahren 1732 bis 1734 erbaut hat.