Dass die Gehrener Kirche kulturhistorisch besonders ist, sollte inzwischen bekannt sein. Seit 2019 hat die Arbeit des Fördervereins Schinkelnormalkirche dafür gesorgt, dass das Bewusstsein für das klassizistische Baudenkmal, orientiert an den Entwürfen von Architekt Karl Friedrich Schinkel, gewachsen ist. Beim Erhalt des Gebäudes, deren Einweihung vor 190 Jahren erst im vergangenen Jahr gefeiert wurde, soll es nicht bleiben, möchte der Verein im Schulterschluss mit der Kirchgemeinde, dass sich die Kirchentüren nicht nur für Gottesdienste, sondern auch darüber hinaus für viele Kulturinteressierte öffnen. Mit unterschiedlichen Angeboten soll St. Michael eine Kulturkirche werden.