Benefizkonzert der Polizei in Suhl: 1100 Euro für die Krebsberatungsstelle

Gut gefüllt war die Suhler Hauptkirche St. Marien am vergangenen Sonntagabend, als wieder einmal das traditionelle Benefizkonzert der Landespolizeiinspektion Suhl mit dem Polizeiorchester Thüringen stattfand. Das teilt Polizei-Pressesprecherin Julia Kohl mit. Mehr als 150 Menschen lauschten den Klängen des symphonischen Blasorchesters, das unter anderem Werke von Weber und Tschaikowski spielte und außerdem an diesem Abend eine ganz besondere Überraschung dabei hatte: Gemeinsam mit Kantor Philipp Christ, der an der Orgel sein Können zeigte, wurde der II. Teil der Orgelsinfonie von Camille Saint-Sans dargeboten – dabei entstand eine einmalige Stimmung in der wunderschönen Kirche!