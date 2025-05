So bunt gemischt wie die 40 Musikerinnen und Musiker war auch das Publikum in der Steinbacher Barockkirche zum Benefizkonzert. Dazu hatten der Verein „Steinbach hat Zukunft“ und die Kirchgemeinde in Kooperation mit der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Wartburgkreis eingeladen. Circa 200 Gäste aller Generationen wollten hören und sehen, was daraus entsteht, wenn Tradition und Zukunft gemeinsam musizieren.