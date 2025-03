Es gibt innerhalb eines Kirchenmusikjahres, und besonders an Johann Sebastian Bachs erster Wirkungsstätte in Arnstadt, so manches Konzert als kirchenmusikalisches Ereignis, das bei Musikfreunden lange in Erinnerung bleibt. Der Erinnerungswert wird maßgeblich davon bestimmt und getragen, welches Programm auf dem Zettel steht und zuallererst, wer die Musik als Kunst des flüchtigen Augenblickes auf welchen Instrumenten gestaltet. Hinzu kommen der Konzertanlass und alles Atmosphärische, welches der Kirchenraum mitsamt einem großen Publikum bietet. Zum Benefizkonzert am Samstagnachmittag wurden alle diese Kriterien zu 100 Prozent erfüllt. Ein großes, erwartungsvolles und genussfähiges Publikum aus der Stadt, aber auch aus dem nahen Umfeld, einschließlich Ilmenau, gönnte sich dieses musikalische Event mit Überraschungsmomenten und wurde mit großer Musizierkunst überreichlich belohnt.