Benefizaktion: Jonas Greiners Comedy-Mix soll Vereinen der Region helfen

Finanzspritze für wertvolle Arbeit

In Arnstadt war er bereits auf der Bühne zu erleben und freut sich auf die Rückkehr in die Bachstadt: „Es ist schön, dass wir gemeinsam mit der Sparkasse und dem „Freien Wort“ hier eine Veranstaltung auf die Beine stellen können, von der am Ende alle etwas haben – wir Künstler und das Publikum eine unterhaltsame Show mit jeder Menge Spaß und die Vereine der Region eine Finanzspritze für ihre wertvolle Arbeit.“ Das passe gut zu Thüringen, findet der 27-Jährige: „Das Ehrenamt ist nach meiner Ansicht die wichtigste Stütze in unserer Region. Gerade auf dem Land wird vieles immer weniger, umso wichtiger ist die Arbeit der Vereine vor Ort. Ich hoffe, dass wir am 23. Mai zahlreiche Zuschauer im Theater begrüßen dürfen, denn je mehr Tickets verkauft werden, umso höher ist der Betrag, der am Ende den Vereinen zugutekommt.“