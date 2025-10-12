So ziemlich jede Veranstaltung wird mit dem Versprechen angekündigt, dass ein buntes Programm auf die Besucher wartet. Manchmal mag man den Wahrheitsgehalt jener Floskel hinterfragen. Nicht so im Fall des Benefizkonzertes in Oberlind. Denn dort kommt innerhalb von zwei Stunden aus musikalischer Sicht so ziemlich alles auf einer Bühne zusammen, was sonst kaum zueinander finden würde. Und das Beste daran? Das Ganze dient einem guten Zweck. Nein sogar gleich zweien.