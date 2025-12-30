„ Auch 2026 möchten wir mit euch einen wunderschönen Tag voller Freude, Spannung, Fußball und Gemeinschaft erleben. Ob als Spieler, Zuschauer, Familie, Freund oder einfach als neugieriger Besucher: Jeder ist willkommen“, so Veranstalter Andreas Schmidt. Gleich zum Start gibt es einen besonderen Moment: Der Fanfarenzug Merkers und die Hansastadtkapelle Dorndorf eröffnen das Turnier mit einer eindrucksvollen Darbietung, die garantiert für gute Stimmung sorgt.