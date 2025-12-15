„Wir waren komplett ausverkauft, es sind mehr als 1000 Euro zusammengekommen“, verkündet Nadine Krannich, Schulsachbearbeiterin der Regelschule Gräfinau-Angstedt, am Montagvormittag stolz. Dieses besondere Resultat ist das Ergebnis der Bratwurstverkauf- und Spendenaktion, zu der die Klasse 10a am vergangenen Freitag auf den Schulhof geladen hatte. Mit dem Geld wollen sie den 16-jährigen Justin aus Dörnfeld unterstützen. Denn der junge Mann leidet an Krebs.