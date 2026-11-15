Da sage noch einer, dass ein Freitag, der 13., ein Unglückstag sein muss. Für acht Vereine aus der Region war dies ein echter Glückstag, gingen sie doch am Ende des Abends um je eintausend Euro reicher nach Hause. Landrätin Peggy Greiser, die dieses Mal die Losfee spielen durfte, hatte es übernommen, die Namen der jeweiligen Vereine aus der großen Lostrommel zu ziehen. Im Vorfeld konnten sich Vereine aus der Region von Südthüringen bewerben, mit der Angabe, wofür sie dieses Geld einsetzen wollen, falls sie zu den Gewinnern gehören sollten.