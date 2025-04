Sie sind jung und doch schon Urgesteine, die fünf jungen Musikerinnen und Musiker des Blechbläserensembles s’BrasstUp. „Sie haben sich an der Musikschule zu super Musikern entwickelt und sich vor zwei Jahren zu einem Quintett in Idealbesetzung mit zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba zusammengefunden. Sie spielen bei vielen Veranstaltungen, geben Konzerte, sind unter anderem auch im Alfred-Wagner-Sinfonie-Orchester Awaso dabei und mit der Bigband der Ilmenauer Uni unterwegs“, gibt Ingo Einicke, Lehrer für Blechblasinstrumente an der Suhler Musikschule „Alfred Wagner“, einen Einblick in das Spektrum, in dem sich die jungen Leute bewegen, die die Musik mit ganzer Leidenschaft zu ihrem Hobby auserkoren haben. Clara Köhler (Horn), Marie Charlotte Völker (Posaune), Leo Heinrich, Arnold Roeder (beide Trompete) sowie Yannick Luck (Tuba) sind zwischen 20 und 22 Jahre alt, sie studieren oder stehen als Berufstätige mit beiden Beinen im Leben.