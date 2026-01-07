„Es ist einfach stark, dass wir heute mit unserer Unified-Mannschaft „Strong Together“ vom SC 07 hier sein dürfen“, sagt Dietmar Grobeis, der die Ballkünstler unter seinen Fittichen hat. Ein Projekt, bei dem seit drei Jahren Spieler mit und ohne Beeinträchtigungen in Schleusingen zusammen trainieren. Und so steht dieses Team allein schon für den großen Gedanken, der sich hinter dem Benefiz-Fußball-Turnier in Suhl verbirgt, das Lars Jähne mit Helfern und vielen Unterstützern seit Jahren in der Suhler Wolfsgrube für einen guten Zweck auf die Beine stellt. Teilnehmen können Mannschaften aller Kategorien, die diesen Gedanken unterstützen. Acht waren es in diesem Jahr.