C. Heiland. Foto: Agentur

Dritter im Bunde ist Stefan Danziger, geboren in der DDR, aufgewachsen in der Sowjetunion und aus Russland zurück in die BRD. Mit seiner Bühnenerfahrung, die er in Berlin, London, Edinburgh und Amsterdam sammelte, bringt er sein Publikum stets zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken.