Grabhügel sind Erdaufschüttungen, unter denen einst Menschen beerdigt wurden – entweder als Körper nach dem Tod oder nach der Verbrennung des Verstorbenen am Ort des späteren Hügelgrabes. In Südthüringen gibt es eine ganze Reihe davon, zu datieren entweder in die Mittelbronzezeit, also etwa von 1600 bis 1300 vor Christus, oder in die sogenannte Hallstattzeit, auch ältere Eisenzeit genannt, die von etwa 800 bis 450 vor Christus reicht, wie Dr. Mathias Seidel, Gebietsreferent im Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie erläutert.