Die ersten Kontakte nach Belrieth knüpft Dieter Antler, geboren 1950 in Rauenstein im Landkreis Sonneberg, während seiner Ausbildung zum Grundschullehrer in Meiningen. „Da hab ich meine spätere Frau kennengelernt, die stammt nämlich aus Belrieth.“ Und so zieht Antler, der Liebe wegen, nach Studium und Armeezeit 1973 nach der Heirat in die Werratalgemeinde.