Belohnung: Nach Schuss auf jungen Wolf: 2.000 Euro für Hinweise

Arnstadt (dpa/th) - Nach dem Tod eines jungen Wolfs im Ilm-Kreis hat ein Verein eine Belohnung von 2.000 Euro zur Ergreifung des Täters ausgesetzt. Das Tier war bereits vor zwei Wochen angeschossen und dabei so schwer verletzt worden, dass es danach eingeschläfert werden musste. Der Verein Wolfsschutz Deutschland mit Sitz im hessischen Hanau appellierte an die Öffentlichkeit, sachdienliche Hinweise an die Polizei oder direkt an den Verein zu melden – auch anonym.