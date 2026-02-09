Beliebtes Urlaubsziel: Trotz Wirtschaftsflaute Tourismusrekord in Bayern

München (dpa/lby) - Bayern ist bei Urlaubern und Gästen so beliebt wie nie zuvor: Das Statistische Landesamt in Fürth verzeichnete im vergangenen Jahr ungeachtet der jahrelangen Wirtschaftsflaute einen Gästerekord. Nach Berechnung der Behörde kamen insgesamt 41 Millionen Gäste nach Bayern, 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. "Ich kann es selbst nicht glauben, wir haben wieder ein Erfolgsjahr", sagte Agrar- und Tourismusministerin Michaela Kaniber (CSU) in München. Zurückzuführen war das hauptsächlich auf eine gestiegene Zahl inländischer Urlauber. Mit Ausnahme Oberfrankens stiegen die Gästezahlen in allen Regierungsbezirken. Das größte Plus verzeichneten Niederbayern und die Oberpfalz.