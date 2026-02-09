 
Beliebtes Urlaubsziel Trotz Wirtschaftsflaute Tourismusrekord in Bayern

Am Urlaub wird zuletzt gespart: Obwohl die europäische Wirtschaft seit Jahren in der Flaute steckt, kommen mehr Gäste nach Bayern als je zuvor. Das liegt vor allem an den inländischen Gästen.

Beliebtes Urlaubsziel: Trotz Wirtschaftsflaute Tourismusrekord in Bayern
Stille Schönheit im Bayerischen Wald. Niederbayern und die Oberpfalz verzeichneten in der Tourismusbilanz 2025 den größten Gästezuwachs. (Archiv) Foto: Armin Weigel/dpa

München (dpa/lby) - Bayern ist bei Urlaubern und Gästen so beliebt wie nie zuvor: Das Statistische Landesamt in Fürth verzeichnete im vergangenen Jahr ungeachtet der jahrelangen Wirtschaftsflaute einen Gästerekord. Nach Berechnung der Behörde kamen insgesamt 41 Millionen Gäste nach Bayern, 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. "Ich kann es selbst nicht glauben, wir haben wieder ein Erfolgsjahr", sagte Agrar- und Tourismusministerin Michaela Kaniber (CSU) in München. Zurückzuführen war das hauptsächlich auf eine gestiegene Zahl inländischer Urlauber. Mit Ausnahme Oberfrankens stiegen die Gästezahlen in allen Regierungsbezirken. Das größte Plus verzeichneten Niederbayern und die Oberpfalz. 

Allerdings zeigen sich die Auswirkungen der langjährigen wirtschaftlichen Stagnation auch in der Tourismusbilanz: Die Zahl der Übernachtungen stieg nur um bescheidene 0,2 Prozent auf knapp 103 Millionen. "Die Gäste sparen nicht am, aber im Urlaub", sagte Kaniber dazu. Die Ministerin kündigte eine neue Tourismusstrategie an.