Oberweißbach (dpa/th) - Wegen Sanierungsarbeiten wird der Betrieb der bei Touristen beliebten Thüringer Bergbahn vom 13. Juli bis Mitte September eingestellt. Betroffen ist nach Angaben der Deutschen Bahn der Abschnitt der Steilstrecke zwischen Obstfelderschmiede und Lichtenhain. Dort müssen demnach das Bergbahnseil sowie der Gleiskörper vollständig erneuert sowie der Rettungsweg entlang der Strecke verbreitert werden. Außerdem soll die Güterbühne, die seit rund 100 Jahren im Einsatz ist, komplett ersetzt werden.