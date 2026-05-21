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Beliebtes Touristenziel Thüringer Bergbahn pausiert: Sanierung startet im Juli

Die Thüringer Bergbahn pausiert ab 13. Juli: Seil, Gleise und Güterbühne werden erneuert, Busse ersetzen den beliebten Streckenabschnitt bis Mitte September.

Oberweißbach (dpa/th) - Wegen Sanierungsarbeiten wird der Betrieb der bei Touristen beliebten Thüringer Bergbahn vom 13. Juli bis Mitte September eingestellt. Betroffen ist nach Angaben der Deutschen Bahn der Abschnitt der Steilstrecke zwischen Obstfelderschmiede und Lichtenhain. Dort müssen demnach das Bergbahnseil sowie der Gleiskörper vollständig erneuert sowie der Rettungsweg entlang der Strecke verbreitert werden. Außerdem soll die Güterbühne, die seit rund 100 Jahren im Einsatz ist, komplett ersetzt werden. 

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Die Deutsche Bahn investiert in die Sanierung der Strecke und den Neubau der Güterbühne nach eigenen Angaben insgesamt rund zehn Millionen Euro. Während der Bauarbeiten kommen Busse zum Einsatz, die im Zwei-Stunden-Takt die Tal- und Bergstationen miteinander verbinden. Von den Bauarbeiten nicht beeinflusst ist der Zugverkehr der Schwarzatalbahn zwischen Rottenbach und Katzhütte.