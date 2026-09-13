„Mauerkauf ist Vertrauenssache“, sagt Ronny Heidenreich zum Echtheitswert der als Souvenir beliebten, bunten Mauerstücke. Die Frage nach dem Verbleib und dem Umgang mit Teilen der Berliner Mauer zu stellen, liegt also bereits im Kleinen nahe. Das Hauptaugenmerk legte der promovierte Historiker in seinem Vortrag „Eine Mauer für die Welt“ im Haus auf der Grenze von Point Alpha jedoch auf den weltweiten Vertrieb mit den großen Überresten. Die Erkenntnisse seiner intensiven Auseinandersetzung mit der Nachgeschichte dieser Überbleibsel veranschaulichten dabei die Ausbeutung von Geschichte zu kommerziellen Zwecken.