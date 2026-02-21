Beliebtes Fotomotiv Frische Farbe für den Otto-Leuchtturm in Ostfriesland

Warum der Turm neue Farbe braucht

Nicht nur die salzhaltige Nordseeluft setzt dem Stahlbauwerk zu – unten wird der Turm auch immer wieder beschmiert und beklebt. Deshalb würden die unteren beiden Ringe sogar fast jährlich neu gestrichen, sagt Rosenberg. Doch das bringt ein neues Problem mit sich: "Wenn wir ein paar Jahre nur die unteren Ringe streichen, verblassen mit der Zeit die oberen Farbtöne", erklärt der Geschäftsführer der Deichacht. "Dann sieht das nicht mehr schön aus."