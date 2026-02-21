Beliebtes Fotomotiv Frische Farbe für den Otto-Leuchtturm in Ostfriesland

Pilsum - Eines der bekanntesten Wahrzeichen Niedersachsens hat in den vergangenen Tagen einen neuen Farbanstrich bekommen – ein spezieller Metalllack sorgt dafür, dass der Pilsumer Leuchtturm in Ostfriesland trotz rauer Nordseeluft auch weiterhin rot und gelb strahlt. Den Anstrich übernahmen Mitarbeiter der Deichacht Krummhörn (Landkreis Aurich). "Wir kennen ja den Hype um den Turm", sagt der Rendant der Deichacht, Frank Rosenberg. "Wir machen das daher mit ganz viel Freude im Rahmen unserer Möglichkeiten."