Beliebtes Festessen Kartoffelsalat mit Würstchen etwas günstiger als 2024

Köln - Gute Nachrichten für Fans von Kartoffelsalat mit Würstchen: Für das beliebte Weihnachtsgericht müssen Verbraucherinnen und Verbraucher vor den Festtagen in diesem Jahr nicht ganz so tief in die Tasche greifen. 7,10 Euro kostet die Variante mit Mayonnaise im Durchschnitt, 2024 waren es 7,29 Euro. Das geht aus Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die auf Preisdaten der Supermarktkette Rewe basieren. Index-Grundlage sind demnach Rezepte auf Basis von Essig-Öl oder Mayonnaise für jeweils vier Personen.