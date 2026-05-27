Berlin - Aus der "Mokka-Milch-Eisbar" wird "Mokka Milch" - und damit kehrt ein Berliner Kult-Lokal aus DDR-Zeiten in neuem Gewand zurück. Zur Eröffnung am Mittwochabend schaute mit Thomas Natschinski ein besonderer Gast vorbei: Der heute 78-Jährige und seine Band widmeten dem Lokal in der Karl-Marx-Allee mit "In der Mokka-Milch-Eisbar" (1969) einen eigenen Song. Unzählige Male sang Natschinski die Zeilen "In der Mokka-Milch-Eisbar hat sie mich geseh'n, in der Mokka-Milch-Eisbar, da ist es gescheh'n".