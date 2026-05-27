"Wir hatten hier um die Ecke unseren Probenraum. Und die "Mokka-Milch-Eisbar" war unser Stammlokal", erzählt der Sänger, Komponist und Songwriter der Deutschen Presse-Agentur. "Vor der Probe, nach der Probe, da in der Ecke war unser Stammtisch. Da haben wir gesessen und Cola mit Wodka getrunken." Manchmal habe es auch einen Eisbecher gegeben. "Das war der Aufhänger, warum wir gesagt haben: Dann machen wir doch ein Lied."