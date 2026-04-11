Doch dann verschwindet die Jugendliche nach einem Streit und gerät in Gefahr. Luisa entzieht sich daraufhin der Polizei, um selbst einzugreifen - mit unerwarteten Folgen. Aus Helens anfänglicher Abneigung gegenüber der Familienbande entwickelt sich nun der eiserne Wille, diesen Fall zu lösen.

Die 25. Folge der Krimireihe ist für treue Helen-Dorn-Fans ein Muss: Denn auch wenn Dorn als Einzelgängerin erscheint, ihre Familie ist oft Teil der Erzählungen. Außerdem lagen Buch und Regie erneut bei Grimme-Preisträger Friedemann Fromm, der für komplexe, vielschichtige Erzählweisen bekannt ist.

Ein Tipp für alle, die erstmals oder nur gelegentlich "Helen Dorn" einschalten: Auch wenn der aktuelle Fall "Verdammte Familie" ohne Vorkenntnisse geschaut werden kann, es lohnt sich, die vorgelagerte Vater-Tochter-Geschichte nachzuholen oder aufzufrischen. Die 20. Episode der beliebten Krimireihe mit dem Titel "Der deutsche Sizilianer" ist noch in der ZDF-Mediathek verfügbar (Staffel 4, Fall 5).