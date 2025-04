Berlin - Die Schauspielerin Urte Blankenstein, bekannt als "Frau Puppendoktor Pille" im DDR-Fernsehen, ist tot. Die 81-Jährige starb am Sonntag in Berlin, bestätigte ihr Sohn der Deutschen Presse-Agentur. Sie trat über Jahrzehnte noch in der Rolle der Frau im Doktor-Kittel, mit geflochtenen schwarzen Zöpfen und riesiger schwarzer Brille auf Bühnen auf - bis zuletzt.