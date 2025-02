Beliebte Schauspielerin Gefühlvoller Abschied von Hannelore Hoger in Hamburg

Kollegen wie Nicole Heesters und Jürgen Prochnow nehmen Abschied

So nahmen Familie, Freunde und Weggefährten am Samstag Abschied von der beliebten Künstlerin, die wohl am 20. August 1941 in Hamburg geboren wurde. Um ihr Alter machte sie gern ein Geheimnis. Hoger lebte zuletzt lange ganz in der Nähe der Christianskirche, im Stadtteil Ottensen. Mehr als 100 Gäste waren der Einladung ihrer Tochter Nina (63), ebenfalls Schauspielerin, gefolgt. Alle entzündeten zunächst kleine Kerzen vor dem Altar. Darunter viele prominente Kollegen - wie Jürgen Prochnow, Nicole Heesters, Leslie Malton, Christian Redl und Wanja Mues.