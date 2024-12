Um ihre darstellerischen Fähigkeiten weiter zu verfeinern, nahm Hoger sogar Unterricht beim legendären Lee Strasberg in New York. In festen Theaterengagements war sie insgesamt 25 Jahre. Dabei inszenierte sie auch, etwa 1986 Hebbels Bürgerliches Trauerspiel "Maria Magdalena" in Darmstadt. Im Kino trat Hoger erstmals 1968 auf. Häufig wirkte sie in Arbeiten Alexander Kluges mit, eines wichtigen Repräsentanten des Neuen Deutschen Films ("Deutschland im Herbst", 1978), der einige Jahre ihr Lebensgefährte war.