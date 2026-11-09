Das Ministerium fordert in dem Schreiben laut RTVE Maßnahmen, um den umfassenden Schutz möglicherweise betroffener Kinder und Jugendlicher zu gewährleisten. Zudem habe Ministerin Sira Rego ein dringendes Treffen mit den Verantwortlichen von TikTok in Spanien verlangt, um Erklärungen und Informationen über bereits ergriffene sowie geplante Schutzmaßnahmen zu erhalten. Sie erwäge, die Aussetzung der Plattform-Dienste in Spanien in die Wege zu leiten, sollte dies erforderlich sein, hieß es.