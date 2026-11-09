Madrid - Nach der Veröffentlichung einer Recherche über mutmaßlichen sexuellen Kindesmissbrauch auf TikTok erwägt die Regierung in Madrid nach Medienberichten eine vorübergehende Sperrung der Videoplattform. Das Ministerium für Jugend und Kinder habe die Generalstaatsanwaltschaft aufgefordert, die Aktivitäten des vor allem bei jungen Menschen beliebten sozialen Netzwerkes zu untersuchen, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und weitere Medien. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte auf Anfrage einen "schriftlichen Antrag".