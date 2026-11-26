Elke Büchner und Matthias Herold präsentieren am 11. Dezember um 17 Uhr im Barock-Café „Ernestiner Hof“ in Meiningen einen ebenso humorvollen wie nachdenklichen Adventsabend voller skurriler Situationen und pointierter Dialoge.
Nach einer Pause kehrt die beliebte szenische Lesung „Das Fest“ nach dem Erfolgsroman von John Grisham zurück nach Meiningen.
Elke Büchner und Matthias Herold präsentieren am 11. Dezember um 17 Uhr im Barock-Café „Ernestiner Hof“ in Meiningen einen ebenso humorvollen wie nachdenklichen Adventsabend voller skurriler Situationen und pointierter Dialoge.
Nach der Werbung weiterlesen
Im Mittelpunkt steht das Mittelstandsehepaar Luther und Nora, das beschließt, Weihnachten in diesem Jahr einfach ausfallen zu lassen, nachdem ihre Tochter verkündete, dass sie Weihnachten diesmal nicht zu Hause verbringen wird. Doch der geplante Weihnachtsboykott sorgt bei Familie, Freunden und Nachbarn für reichlich Aufregung.
Mit viel Spielfreude, stimmlicher Vielseitigkeit und atmosphärischer musikalischer Begleitung entführt das Schauspieler-Duo Büchner und Herold das Publikum in eine ebenso witzige wie nachdenkliche Geschichte über Traditionen, Erwartungen und den ganz normalen Weihnachtswahnsinn.
Die unterhaltsame Lesung eignet sich für Besucher aller Generationen und verspricht einen vergnüglichen Adventsnachmittag voller Charme, Humor und überraschender Wendungen.
Einlass in die Location finden Gäste bereits ab 16 Uhr. Die Karten für die Lesung können ausschließlich im Vorverkauf erworben werden; entweder in der Meininger Tourist-Information in der Ernestiner Straße, Telefon (03693) 4 46 50, oder bei den Veranstaltern selbst unter der Rufnummer (03693) 47 00 72.