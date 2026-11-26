Im Mittelpunkt steht das Mittelstandsehepaar Luther und Nora, das beschließt, Weihnachten in diesem Jahr einfach ausfallen zu lassen, nachdem ihre Tochter verkündete, dass sie Weihnachten diesmal nicht zu Hause verbringen wird. Doch der geplante Weihnachtsboykott sorgt bei Familie, Freunden und Nachbarn für reichlich Aufregung.