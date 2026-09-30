Hinter Strickzeug, Zurückhaltung und scheinbar harmlosem Dorfklatsch vermutet nun mal keiner eine messerscharfe Beobachterin - Miss Marple ist schlicht oft unsichtbar. Foley greift diesen Mechanismus nicht nur auf, sondern überträgt ihn kurzerhand auf nahezu alle weiblichen Charaktere.

Frauen werden in ihrem Roman bewusst übersehen, unterschätzt oder auf stereotype Rollen reduziert - egal ob Ehefrau, Filmstar, alte Jungfer oder Nonne. "So gut wie alles, was ich je erreicht oder mir genommen habe, ist durch Männer geschehen, anders ging es nicht", meint selbst die toughe Schauspielerin Sylvia.

Doch mit der Darstellung des Sexismus porträtiert Foley nicht einfach nur die damaligen gesellschaftlichen Zustände - sie nutzt ihn vielmehr als Erzählstrategie. Denn wer Frauen unterschätzt, übersieht oder auf Stereotype reduziert, erkennt kaum, wozu sie fähig sein können.