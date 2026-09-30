London - Neugierig lassen Jane Marple, Diana Glass und Dolly Bantry ihre Blicke über die Gäste im Großen Saal des Grand Alpine Hotel schweifen. Doch jäh zieht das Panorama vor den Fenstern ihre Aufmerksamkeit auf sich: Die Abendsonne taucht die mächtigen, verschneiten Schweizer Berge in ein spektakuläres Alpenglühen. Fast schon bedrohlich wirke die gewaltige Kulisse, merkt Dolly an. Jane vermutet die größere Gefahr jedoch bereits anderswo: "Meiner Erfahrung nach ist das Verhalten der Menschen im Allgemeinen um einiges unheilvoller, als es ein Naturphänomen jemals sein könnte."