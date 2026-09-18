Wenn auf dem Meininger Marktplatz am 22. September die ersten Suppenteller gefüllt werden und über dem Platz der Duft einer frisch gekochten Mahlzeit liegt, geht es längst um mehr als ein warmes Mittagessen. „Einmal essen macht zweimal satt“ ist seit Jahren eine Aktion, bei der Genuss und gelebte Solidarität zusammengehören. Menschen kommen miteinander ins Gespräch, nehmen sich Zeit füreinander und helfen ganz nebenbei dort, wo Unterstützung dringend gebraucht wird.