Belgiens Fußballer: Kranker Doku fehlt bei WM - erneuter Ausfall bei Geburt?

Belgier nach 1:1 unter Druck

Geburtstermin ist demnach in der zweiten Juli-Woche. Sollte es dabei bleiben, ist fraglich, ob die Roten Teufel bis dahin überhaupt noch im Turnier sind. Nach dem biederen 1:1 gegen Ägypten ist das Team von Trainer Rudi Garcia am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Inglewood gegen den Iran bereits gefordert. Die Belgier wirken angreifbar, haben aber in Ägypten, Iran und Neuseeland eine sehr machbare Gruppe erwischt.