Beleghebammen: Erste Hebammen kündigen wegen neuer Vergütungsregeln

Das Thüringer Gesundheitsministerium kann bisher nicht abschätzen, wie sich die neuen Regeln auf die Geburtshilfe im Allgemeinen auswirken. Das hänge auch von den lokalen Verhältnissen ab. Auch Diana Schmidt vom Thüringer Hebammenverband meinte, die Auswirkungen seien bisher nicht abzuschätzen. Die flächendeckende geburtshilfliche Versorgung in Thüringen sei aber in Gefahr.

Ein Hoffnungsschimmer der Hebammen zerschlug sich zunächst: Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg wies einen Eilantrag des Deutschen Hebammenverbands gegen die neuen Modalitäten vergangene Woche ab. Festgelegt ist aber in dem Schiedsspruch auch, dass sich eine Arbeitsgruppe aus Kassen und Hebammen noch einmal über die Vergütungsregeln beugt, sobald repräsentative Abrechnungsdaten vorliegen. "Darauf liegt meine Hoffnung, dass da dann nachgebessert wird", sagte Böhner.