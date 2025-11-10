Seit mehr als 20 Jahren läuft der Versuch, die Salzbelastung in Werra und Weser zu senken. Doch trotz europäischer Vorgaben hat sich an der Situation bislang wenig geändert. Darauf weist die Werra-Weser-Anrainerkonferenz gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Werratal“ hin. Anlass ist die erneute Ankündigung des Düngemittelkonzerns K+S, weiterhin Abwässer aus der Kaliproduktion in die Werra einzuleiten. Der Bergbau- und Kalikonzern hat kürzlich beim Regierungspräsidium Kassel beantragt, dass er die Salzbelastung der Werra doch nicht in der bisher geplanten Weise verringern muss.