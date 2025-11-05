Belastete Beziehungen Erleichterung nach Haftentlassung von zwei Franzosen im Iran

Paris/Teheran - Riesige Erleichterung in Frankreich: Nach mehr als drei Jahren Haft im Iran sind zwei Franzosen aus einem Gefängnis entlassen worden. Statt in der Heimat sind sie aber vorerst in der französischen Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran. An einer Rückkehr müsse noch gearbeitet werden, hieß es aus Paris. Der Fall von Cécile Kohler und Jacques Paris hatte die französisch-iranischen Beziehungen belastet. Ihre Haftentlassung könnte Teil eines Gefangenenaustausches sein. Zentrale Fragen im Überblick: