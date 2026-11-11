Belästigungsvorwürfe: Palmer verzichtet vorerst auf öffentliche Auftritte

Tübingen - Angesichts von Vorwürfen wegen sexualisierter Belästigung nimmt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer bis auf weiteres keine öffentlichen Auftritte mehr wahr. "Aus Fraktionen des Gemeinderats wurde der Wunsch an mich herangetragen, meine öffentlichen Auftritte als Oberbürgermeister vorübergehend auszusetzen", schreibt der parteilose Rathauschef in einem Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das zuvor unter anderem die "Südwest Presse" berichtete. Anlass seien staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu Vorwürfen einer früheren Stadträtin.