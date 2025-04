Nur wenige Wochen vergingen, bis das Thema Stalking schon wieder auftauchte. Die BBC berichtete, dass die polnische Weltranglisten-Zweite Swiatek in Miami beim Training von einem Mann bedroht wurde. Wie das Management dem britischen Sender mitteilte, sei der Mann aggressiv und höhnisch gewesen. Wenige Stunden nach dem Bekanntwerden des Berichts schied sie im Viertelfinale von Miami überraschend aus. In Stuttgart tritt Swiatek in dieser Woche erstmals wieder an.