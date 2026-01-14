Beklemmender Vorfall Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug

Santa Cruz de Tenerife - Ein 80-jähriger Tourist hat auf Teneriffa versucht, mit seiner toten Ehefrau im Rollstuhl in die Heimat zurückzufliegen. Er schaffte es bei dem Vorfall im vergangenen Herbst im Flughafen Tenerife Sur bis in die Sicherheitskontrolle, wie die Polizei auf Anfrage erst jetzt bestätigte. Dort sei das Personal angesichts der leblosen älteren Frau misstrauisch geworden und eine Mitarbeiterin habe entsetzt bemerkt, dass deren Hand schon ganz kalt gewesen sei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.