Bekleidungsindustrie Hemdenhersteller Olymp kauft Markenrechte von Eterna

Schon 2021 ein Sanierungsverfahren

Das 1863 gegründete Unternehmen beschäftigt am Passauer Hauptsitz laut Firmenwebsite gut 400 Mitarbeiter und ist vor allem für seine Geschäftshemden bekannt. Eine Hauptkundengruppe sind Büroangestellte und Manager. Eterna zählte zu den wenigen verbliebenen Firmen der einst florierenden deutschen Bekleidungsindustrie, kämpfte aber schon länger mit finanziellen Problemen. Bereits 2021 hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren durchlaufen. Gegründet worden war das Unternehmen in Wien, zunächst als Textilwerkstatt und Wäschefabrik. Der heutige Hauptsitz in Passau wurde 1927 eröffnet.