Bekifft und Betrunken: Polizei stoppt Duo zweimal betrunken im selben Auto

In der ersten Kontrolle ergab ein Alkoholtest bei dem gleichaltrigen Mann 1,32 Promille. Zudem soll er noch bekifft gewesen sein und seinen Führerschein bereits wegen anderer Verkehrsdelikte verloren haben. Die Frau war bei der zweiten Kontrolle ebenfalls bekifft und hatte 0,4 Promille intus. Da beide schon bei der ersten Kontrolle nicht mehr fahrtüchtig waren, hatten die Beamten ihnen den Schlüssel weggenommen. Auch der Ersatzschlüssel wurde schließlich sichergestellt.