Erfurt (dpa/th) - Schlüssel weg - Problem gelöst? Nicht in diesem Fall: Obwohl die Polizei den Schlüssel eines betrunkenen Autofahrers in Erfurt an sich genommen hat, ist kurze Zeit später dasselbe Auto erneut in eine Verkehrskontrolle geraten. Am Steuer saß diesmal eine 25 Jahre alte Frau - ebenfalls berauscht, wie die Polizei mitteilte. Bereits bei der ersten Kontrolle am Samstag hatte die Frau betrunken auf dem Beifahrersitz des Wagens gesessen. In der Zwischenzeit organisierte sie sich den Zweitschlüssel, hieß es.
Bekifft und Betrunken Polizei stoppt Duo zweimal betrunken im selben Auto
dpa 19.10.2025 - 03:10 Uhr