Wagner: Ich will mich beweisen

Klar ist aber, dass der frühere Mittelstürmer eine Rolle als Chefcoach anstrebt. "Ich spüre, dass dieser Beruf perfekt zu mir passt. Und meine bisherigen Jahre als Trainer verliefen richtig gut", sagte Wagner und ergänzte. "Wenn das jetzt jemand liest, kann er sagen: Der Typ muss sich erst mal beweisen! Unterschreibe ich so. Ich will das beweisen. Aber ich habe das Urvertrauen in mich."