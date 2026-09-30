Menschen sind nicht machtlos: Hoffnung auf eine bessere Zukunft

Mit allen Preisträgern sei eine Hoffnung verbunden: "Wir sehen in dieser Arbeit die Möglichkeit für grundlegende Paradigmenwechsel, die ganz schnell kommen können." Wenn die Zivilgesellschaft erfolgreich sei, könnten in Pakistan durchaus Menschen an die Macht kommen, die sich für Minderheitenrechte einsetzten. "Wir könnten auch schon unter der nächsten US-Regierung den Einfluss der Tech-Bros radikal beschneiden." Die Preisträger, die die Jury aus 200 Nominierten auswählte, könnten dazu beitragen.

Der Right Livelihood Award wird jährlich an Preisträger vergeben, die sich etwa in den Bereichen Klimaschutz, Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden engagieren. Überreicht werden die Preise am 1. Dezember in Stockholm.