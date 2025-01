Bekanntes Modeunternehmen Esprit schließt letzte Filialen in Deutschland

Theia Brands ist ein auf Marken-Management spezialisierter Dienstleister. Zu seinen Plänen mit Esprit äußert sich die Firma bisher nicht näher. Man engagiere sich "in der Partnerschaft mit Deichmann für die Wiederbelebung der Marke Esprit in Europa" und wolle "eine neue Ära einleiten", heißt es auf Anfrage. Die Frage, ob es in Zukunft wieder Esprit-Produkte in Deutschland zu kaufen geben wird, wurde nicht beantwortet.