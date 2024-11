Ilmenau. Die deutsche Band Madsen hat in den vergangenen 20 Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt und sich einen Namen in der Musikindustrie gemacht. Inzwischen haben Madsen neun Studioalben veröffentlicht und feiern bald den 20. Geburtstag ihres Debütalbums. An diesem Wochenende tritt die Indie- und Punkrockband in der Ilmenauer Festhalle auf. Das Konzert trägt den Titel „Heute Nacht! 20 Jahre Album Debüt Tour“ mit Special Guests Roller Derby. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr. Tickets für Madsen in Ilmenau gibt es im Internet auf Eventim.