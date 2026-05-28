Beiß-Attacke: Hund beißt Spaziergänger Finger ab

Freyung (dpa/lby) - Ein unbegleiteter Hund hat einem 65-Jährigen bei einer Attacke im niederbayerischen Freyung in die Hand gebissen - mit dauerhaften Folgen. "Ein Fingerglied wurde dadurch direkt abgetrennt, ein Teil eines weiteren Fingers musste später im Klinikum aufgrund der schweren Quetschungen amputiert werden", teilte die Polizeiinspektion Freyung mit. Der aggressive Hund - wahrscheinlich ein Schäferhundmischling - flüchtete, eine Person war bei ihm nicht dabei.