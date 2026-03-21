Beisetzung: Altbischof beigesetzt – Würdigung für prägende Amtszeit

Erfurt (dpa/th) - Unter großer Anteilnahme ist der frühere Bischof Joachim Wanke in Erfurt beigesetzt worden. Zur Totenmesse im voll besetzen Erfurter Dom versammelten sich auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Kirche und Politik. In seiner Predigt würdigte der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, die Verdienste von Wanke für die katholische Kirche. "Zweifellos war Bischof Joachim Wanke in den 32 Jahren seiner Amtszeit eine der prägendsten Gestalten der katholischen Kirche in Ostdeutschland". Er habe sich mutig und kreativ an den kirchlichen und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen beteiligt.