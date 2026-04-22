Beinamen von Städten Von Kuchen bis Kartenspiel - Städtenamen erzählen Geschichte

Sogar einen "Stiefelkrieg" haben die ungefähr 20 Kilometer voneinander entfernt liegenden Städte schon hinter sich. Er hatte sich am ersten Döbelner Riesenstiefel entzündet: 1925 hatten Döbelner Schuhmachermeister den 3,70 Meter hohen Stiefel angefertigt. Er gelangte nach Leisnig und wurde dort seit den 1950er Jahren jahrzehntelang auf der Burg Mildenstein gepflegt und ausgestellt. Vor Gericht wurde schließlich entschieden, dass das überdimensionale Schuhwerk zurück nach Döbeln muss. Voriges Jahr wurde dort das Jubiläum "100 Jahre Riesenstiefel" gefeiert.

Doch auch die Leisniger haben längst wieder einen Riesenstiefel. Er wurde von zwei Schuhmachermeistern im Geheimen angefertigt und 1996 zur 950-Jahr-Feier Leisnigs präsentiert. Mit 4,90 Metern übertrumpft er den historischen Döbelner Riesenstiefel in der Höhe.

Von einem "Krieg" wegen der Riesenstiefel will man in Döbeln und Leisnig längst nichts mehr hören. "Gemeinsam werben beide Städte für die Stiefelregion", erklärte Döbelns Stadtsprecher Thomas Mettcher.

"18, 20, 22, weg..."

An Skat kommt in Altenburg niemand vorbei. Nicht nur werden in der thüringischen Stadt seit 500 Jahren Spielkarten hergestellt, und nicht nur gilt sie seit der Erfindung des Skatspiels vor 200 Jahre als "Wiege des Skat", sondern sie beherbergt auch ein Spielkartenmuseum mit rund 30.000 Kartenspielen sowie den Sitz des Deutschen Skatverbandes und des Internationalen Skatgerichts.

Außerdem sprudelt aus einem Skatbrunnen in der Stadt Wasser, Skat ist als immaterielles Kulturerbe anerkannt und seit Kurzen spiele auch ein Altenburger Skatverein in der ersten Bundesliga, wie Stadtsprecher Christian Bettels berichtete.

Kurzum: Altenburg ist die "Skatstadt" - und das mit voller Überzeugung: "Wir denken nicht, dass uns ein anderer Ort diesen Ehrentitel streitig machen wird", sagte Bettels.

Schachdorf Ströbeck ist Kulturerbe

Was für Altenburg Skat, ist für das Dorf Ströbeck in Sachsen-Anhalt Schach: Seit 2016 zählt die Schachtradition in Ströbeck zum immateriellen Kulturerbe. Das "Schachdorf Ströbeck", ein Ortsteil von Halberstadt, widme sich dieser Tradition auf einzigartige und vielfältige Weise, heißt es in dem Verzeichnis. "Einer Legende nach spielen Ströbecker bereits seit dem Jahr 1011 Schach."

Seit mehr als 200 Jahren wird an der Grundschule in Ströbeck zudem Schach als Pflichtfach unterrichtet. Und auch wer neu nach Ströbeck zieht, wird wohl bald mit dem Denksport in Berührung kommen: "Neubürger werden durch die vielseitigen Formen der Traditionspflege in die Schachgemeinschaft einbezogen."